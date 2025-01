Reggio Calabria, arrestato piromane seriale: le immagini

Una lunga e inquietante spirale di incendi dolosi ha terrorizzato per mesi la comunità di Marina di Gioiosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria. L’autore sarebbe un uomo di 60 anni, arrestato dai Carabinieri della locale stazione sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Locri. L’indagine ha ricostruito una serie di atti vandalici iniziati il 14 ottobre 2024, culminati in undici incendi dolosi, ognuno più distruttivo e pericoloso del precedente. Gli episodi hanno coinvolto diverse autovetture, generando paura e tensione tra i cittadini. Grazie a un'attività investigativa meticolosa, i militari sono riusciti a individuare il responsabile, ponendo fine a una sequenza di crimini che aveva destabilizzato la comunità locale. L’arresto rappresenta un passo significativo nella lotta contro il vandalismo e i reati incendiari nella regione.