Roma, scontri alla manifestazione pro Ramy con la Polizia | video

Roma ha vissuto una serata di violenza alla manifestazione organizzata in memoria di Ramy, il giovane egiziano morto al termine di un inseguimento con i Carabinieri a Milano. I giovani scesi in strada hanno cominciato ad attaccare il cordone di Polizia con petardi e bombe carta prima di arrivare allo scontro nel tentativo di uscire dal percorso stabilito. Scontri analoghi ci sono stati anche in altre città dove i giovani antagonisti e dei centri sociali hanno manifestato per lo stesso motivo. A Bologna, per esempio, è stata attaccata con della vernice rossa la sinagoga.