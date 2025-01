Saluto romano ad Acca Larentia ma un uomo urla: "Viva la resistenza" | video

È polemica per il saluto romano fatto dai partecipanti alla commemorazione per le morti di Acca Larentia, in ricordo dell'assassinio di tre estremisti di destra uccisi a Roma il 7 gennaio del 1978. "Camerata Presente" è ormai un grido che ogni anno alla commeorazione risuona tra le strade di Roma di quel quartiere, ma che scatenano la discussione pubblica tra favorevoli e soprattutto coloro che ritengono questo gesto un reato. Questa volta però un uomo si è avvicinato ai manifestanti gridando "Viva la Resistenza", una protesta che per fortuna non ha generato alcun tipo di risposta da parte dei partecipanti. La manifestazione infatti si è svolta senza alcun incidente.