A Ginosa l’edizione dell’Enea Experience Odyssey

Si è concluso l’Enea Experience Odyssey, iniziativa nata dal Magna Grecia Awards, che ha visto Ginosa al centro della scena culturale. L’evento, concepito da Vito Caggianelli e Fabio Salvatore, ha ospitato personalità di altissimo profilo del mondo dell’economia, della letteratura, del teatro, del cinema, del giornalismo d’inchiesta, della magistratura, delle forze dell’ordine, dell’impresa, della politica e della medicina.

In undici giorni, più di 6.000 persone hanno animato la suggestiva Piazza Orologio, trasformata in un teatro a cielo aperto grazie alla regia e alla direzione artistica di Nicola Valenzano. Tra i protagonisti, Antonella Albano, prima ballerina della Scala di Milano. Particolarmente significativo l’omaggio di Primo Reggiani accompagnato dalle parole di Manfredi Borsellino, alla lotta alla mafia.

Sull’argomento è intervenuto anche il Procuratore Aggiunto di Palermo, Paolo Guido, che ha lanciato un monito chiaro: “La mafia, da pandemia, è diventata endemia, e non possiamo abbassare la guardia”. Forte anche la voce di Maurizio De Lucia, Procuratore Capo di Palermo: “Vorremmo finalmente vedere una vera riforma della giustizia Nordio, che ogni giorno sembra cambiare forma”.

A suggello dello spazio dedicato alla lotta contro la criminalità organizzata, l’intervento del Comandante del ROS, Generale Vincenzo Molinese.

Tra i momenti salienti, il doloroso racconto dei tre fratelli di Ponticelli, ingiustamente condannati a 30 anni di carcere. Il successivo dibattito politico è stato animato da profili quali Antonio De Caro, Lucia Annunziata, Mario Turco e Laura Castelli. Un ruolo centrale è stato dedicato anche alla salute e alla medicina, con contributi del Prof. Massimo Ciccozzi e del Prof. Antonio Giordano.

Fondamentale per la buona riuscita dell’evento anche la partecipazione dei giornalisti Antonio Padellaro, Lirio Abbate, Roberto Arditti, Luciano Regolo, Giulio Golia e Francesca Di Stefano, affiancati da figure come Giuseppe Antoci, Antonella Di Bartolo, l’avvocato Elisabetta Busuito, Valeria Scafetta e Roberto Montà, Presidente Nazionale di Avviso Pubblico e partner solidale dell’evento.

Non sono mancate la dimensione spirituale con Mons. Vincenzo Paglia, Luca Vigilante e Don Luigi Maria Epicoco, musicale con il contributo di Clio Evans e Lele Spedicato, chitarrista dei “Negramaro”, televisiva rappresentata da Alba Parietti e Antonio Azzalini. Spazio anche a imprenditoria, innovazione e tradizione, con gli imprenditori locali Nicola Delfino e Angelo Marchetti, che hanno dimostrato come il territorio sia in continua evoluzione e crescita.