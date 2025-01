Aggressioni ai sanitari. Colitti (Presidente TNV): "Intensificare azioni ispettive in Pronto Soccorso e aree degenza"

“La violenza sugli operatori sanitari è costante e il Governo è giustamente intervenuto per cercare di contenere questo drammatico fenomeno. Una triste realtà, in aumento anche a livello europeo. A incidere, in modo particolare, è la cronica carenza di professionisti in un settore che, invece, avrebbe bisogno di maggiore attenzione, disponibilità di risorse economiche e un costante aggiornamento formativo. Servono, con urgenza, controllo della certezza dei dati riguardanti il contesto, che ad oggi mancano e azioni ispettive specifiche e più capillari sull’intero territorio, da intensificare soprattutto nei Pronto Soccorso e nelle aree di degenza”. Lo ha detto Paolo Colitti, Presidente TNV, intervenendo a Milano all’evento “Violenza sugli operatori sanitari. Un bollettino di guerra”, organizzato da ONSIP, Organismo Nazionale Professionisti Sicurezza & Privacy in collaborazione con il sindacato UGL Salute.