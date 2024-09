Aggressioni infermieri, Baldini (Enpapi): “Continuano le violenze, garantire sicurezza nei luoghi di lavoro”

“Continuano le aggressioni a medici, infermieri e sanitari, nuovi episodi a Foggia, con arresti e riunioni di emergenza. La situazione rischia di sfuggire di mano. È necessario intervenire al più presto con misure e azioni decise per mettere in sicurezza i luoghi di lavoro, tutelando il personale sanitario”. Così Luigi Baldini, presidente di Enpapi, l’Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica, che aggiunge: “Non possiamo più tollerare quanto sta accadendo. Il fenomeno sta assumendo proporzioni preoccupanti e riguarda l’intero Paese. Bisogna mettere in campo interventi concreti, creare nuovi posti di Polizia nell’ambito degli ospedali e vicino ai Pronto soccorso, rafforzare le misure di controllo del territorio. Anche le strutture ospedaliere, con i loro direttori sanitari, tutti devono sentirsi parte attiva di un cambiamento che chiediamo con forza e urgenza. Servono fatti e non solo parole” conclude.