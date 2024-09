Agricoltura. Carloni (Lega): "G7 opportunità preziosa per rimettere al centro qualità cibo"

"Il lavoro fatto fino ad oggi dalla Lega e dal Governo rappresenta un importante passo avanti nella valorizzazione delle filiere e nella tutela della competitività delle imprese italiane. Per esempio la Legge del 15 marzo 2024 numero 36, che ha rimesso al centro i giovani agricoltori, o la legge sulla carne sintetica che ne vieta la produzione. Negli ultimi anni l'approccio ambientalista ha fatto pagare agli agricoltori e agli allevatori i costi di un'ideologia fintamente green che ha finito per danneggiare le aziende. Il G7 Agricoltura di Siracusa sarà un evento importante. Dobbiamo riportare il buon senso nel dibattito politico, e sottolineare un tema cruciale. La qualità del nostro cibo è figlia di una filiera agricola d'eccellenza e riconosciuta a livello mondiale, tuteliamola e andiamone fieri". Lo ha dichiarato l'On. Mirco Carloni, Presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, intervenendo ad AgricolturaOggi Summit 2024, in merito alla tutela della filiera agroalimentare in vista del G7 Agricoltura a Siracusa.