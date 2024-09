Bce. Moreno Zani, presidente Tendercapital: “Importante taglio tassi per favorire la crescita nell’area euro

"Accogliamo con favore la decisione della Banca Centrale Europea di ridurre i tassi di interesse di 25 punti base. Questo intervento rappresenta un passo significativo nel tentativo di sostenere la crescita economica nell'area euro. Il taglio dei tassi avrà probabilmente un impatto positivo sui mercati finanziari a breve termine, riducendo i costi di finanziamento per le imprese e stimolando gli investimenti. Questa decisione potrebbe portare a opportunità interessanti nel mercato obbligazionario e in settori sensibili ai tassi di interesse, come l'immobiliare e i beni di consumo durevoli. Tuttavia, rimaniamo cauti e continueremo a monitorare attentamente gli sviluppi economici e le future politiche monetarie della Bce, poiché un ambiente di tassi d'interesse più bassi potrebbe aumentare la ricerca di rendimenti più elevati e incrementare la volatilità nei mercati. È fondamentale mantenere un approccio bilanciato puntando sulla diversificazione nella gestione degli asset, con uno sguardo particolare all’andamento dell’economia considerata la lenta crescita economica nell'intera zona euro e le pressioni inflazionistiche. In tale contesto, l’appello di Mario Draghi all’attuazione di nuovi investimenti ad alto moltiplicatore del Pil appare condivisibile nella prospettiva di favorire una crescita stabile e duratura. Il Rapporto sul futuro della competitività europea presentato a Bruxelles, pertanto, potrebbe rappresentare un punto di svolta verso il completamento dell’integrazione economica europea e il rilancio del mercato unico, se portato a compimento con un coordinamento fra Commissione Europea e Stati”. Lo ha dichiarato Moreno Zani, presidente di Tendercapital, tra i player internazionali indipendenti più attivi nel settore dell'asset management, in merito al taglio dei tassi di 25 punti base operato dalla Bce.