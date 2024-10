BCE. Moreno Zani, Tendercapital: “Ci aspettiamo ulteriori riduzioni dei tassi fino al livello del 2% entro il 2025”

“Ci auguriamo che il taglio dei tassi di interesse operato dalla Banca Centrale Europea possa rappresentare soltanto l’inizio di una serie di tagli. Da qui a dicembre 2025, infatti, il mercato si aspetta ulteriori riduzioni per tornare ad un livello pari al 2%. Già a fine 2024 ci aspettiamo un taglio dello 0.5. Si tratta certamente di una buona notizia per i consumatori che potrà essere confermata soltanto se i dati confermeranno la discesa dell’inflazione. L’abbassamento dei tassi ridurrà notevolmente anche la spesa per interessi sul debito pubblico che, a seguito della pandemia, è cresciuto in maniera significativa. Sarà difficile tornare al livello precedente di tassi prossimi allo zero, ma ad ogni modo lo Stato risparmierà moltissimo in termini di interessi”. Lo ha dichiarato Moreno Zani, presidente di Tendercapital, tra i player internazionali indipendenti più attivi nel settore dell'asset management intervenuto a Rai News 24.