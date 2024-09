“In attesa del nuovo codice della strada, accogliamo con piacere la conferenza stampa di presentazione della campagna ONU sulla sicurezza stradale 'United Nations Global Campaign for road safety', che si è tenuta oggi a Milano. Secondo i dati ONU, il tasso di mortalità stradale in Italia è calato, nonostante questo però il numero di vittime negli ultimi quattro anni (escluso il biennio della pandemia 2020-2021) è rimasto costante, con oltre 3.000 morti ogni anno. La 'Vision Zero' - zero vittime sulla strada entro il 2050 - è un obiettivo a cui noi di DEKRA crediamo e rispetto al quale contribuiamo costantemente con la promozione di una maggiore cultura della sicurezza stradale". Lo ha dichiarato Toni Purcaro, Executive Vice President Dekra Group e Presidente Dekra Italia, in occasione della conferenza stampa di presentazione della campagna ONU sulla sicurezza stradale "United Nations Global Campaign for road safety", che si è tenuta oggi a Milano e alla quale hanno preso parte l’inviato speciale del Segretario Generale dell’ONU per la Sicurezza Stradale Jean Todt, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e il Sindaco di Milano Giuseppe Sala.



"In tal senso - continua Purcaro - il nuovo codice della strada è un’occasione per far fronte alle principali cause di incidenti stradali, tra cui l'uso sbagliato dello smartphone, eccesso di velocità, guida in stato di ebbrezza. È sempre più necessario, in tal senso, informare e sensibilizzare sul corretto uso della mobilità leggera e ribadire, senza mai stancarsi, l’importanza di educare e formare ogni conducente, partendo dai più giovani anche nelle scuole, verso una maggiore consapevolezza della sicurezza sulle strade come valore di civiltà a tutela della vita umana", conclude Purcaro.