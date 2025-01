Davos. Moreno Zani (Tendercapital): “Fondamentale rafforzare mercato unico UE per rispondere a protezionismo USA”

"Il richiamo della Presidente Lagarde a un approccio graduale nella gestione della politica monetaria da parte della BCE è pienamente condivisibile, considerando il delicato equilibrio tra crescita economica e inflazione che l'Europa sta cercando di mantenere. L'elezione di Donald Trump ha segnato un punto di svolta con potenziali effetti di lungo periodo su vari settori, tra cui il commercio internazionale di beni e servizi, l'industria, la politica fiscale e la mobilità delle persone. Le politiche protezionistiche e i dazi annunciati dall'amministrazione statunitense potranno determinare un nuovo assetto delle relazioni economiche globali. L’introduzione di maggiori barriere alla circolazione delle persone e al trasferimento di tecnologie e dati potrebbe avere ripercussioni sui prezzi con possibili rischi per i consumatori, i quali si troverebbero a dover affrontare un aumento dei costi. In questa prospettiva, l’Europa deve accelerare verso una maggiore integrazione come auspicato nel Rapporto Draghi. Il completamento del mercato unico e l'eliminazione delle barriere interne saranno fattori cruciali per garantire maggiore competitività. Sebbene le prospettive di crescita globale restino connotate da un certo grado di incertezza, non mancano segnali di resilienza, specialmente in settori ad alta tecnologia e in mercati emergenti. In un periodo di transizione economica è fondamentale adottare una strategia d'investimento prudente attraverso una gestione attiva del portafoglio focalizzata su asset di qualità, con un'attenzione particolare alla diversificazione e alla selezione di titoli a bassa correlazione”. Lo ha dichiarato Moreno Zani, presidente di Tendercapital, tra i player internazionali indipendenti più attivi nel settore dell'asset management, in merito alle dichiarazioni della Presidente della BCE Christine Lagarde intervenuta al World Economic Forum in corso a Davos.