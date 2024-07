DEKRA rilascia a Engineering la Certificazione per la parità di Genere

DEKRA consegna al Gruppo Engineering, leader nei processi di digitalizzazione per aziende e PA, la Certificazione del proprio sistema di gestione della Parità di Genere.

DEKRA Testing and Certification - società indipendente riconosciuta a livello mondiale, specializzata in ispezioni, verifiche di conformità e certificazioni - ha affiancato la Digital Transformation company italiana con circa 15mila dipendenti e 80 sedi distribuite tra Europa, Stati Uniti e Sud America nel processo di valutazione organizzativa, che si è focalizzato su sei indicatori chiave: cultura e strategia, governance, processi delle risorse umane, opportunità di crescita e inclusione per le donne, equità retributiva di genere, sostegno alla genitorialità ed equilibrio tra vita privata e vita professionale.

Durante gli audit di certificazione, Engineering si è distinta per la chiarezza delle priorità di azione, la spinta a diffondere una cultura dell’inclusione e il disegno dei processi di Human Resources: questi ultimi sono finalizzati alla gestione e alla partecipazione delle persone in modo equo e paritario, e alla promozione di un ambiente di lavoro che supporta le donne e la genitorialità.

DEKRA sostiene da tempo che la certificazione sia un volano per il cambiamento culturale all’interno delle organizzazioni, in tal senso, secondo Toni Purcaro, Executive Vice President DEKRA Group e Presidente DEKRA Italia: “È per noi un privilegio aver consegnato al Gruppo Engineering l'attestato di certificazione della parità di genere. Questo risultato conferma che, nell'agenda di DEKRA, la sostenibilità è un tema fondamentale, che ci permette di mettere al centro le donne e ogni singolo individuo. La certificazione, infatti, favorisce la promozione di una nuova cultura aziendale incentrata sull'inclusione a 360 gradi”.

La certificazione può essere richiesta da organizzazioni di qualsiasi dimensione e forma giuridica, operanti nel settore pubblico o privato, che desiderano garantire attività lavorative socialmente accettabili. Essa promuove il miglioramento continuo nella gestione dei rischi aziendali e nelle relazioni con tutte le parti interessate, sia interne che esterne.