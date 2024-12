Editoria. UGL a “Più libri più liberi". Capone (UGL): “Impegno culturale necessario per dare più forza ad azione sindacale”

Il Sindacato UGL prende parte alla manifestazione "Più libri più liberi", prestigioso appuntamento dell'editoria italiana che si svolge al Centro Congressi La Nuvola di Roma dal 4 all'8 dicembre 2024. Presso lo stand C 69, saranno esposte numerose pubblicazioni e avranno luogo diversi eventi promossi dalla casa editrice dell’UGL, Edizioni Sindacali. La partecipazione dell'UGL a "Più libri più liberi" testimonia l'impegno del sindacato nel promuovere il dialogo sociale e culturale, confermando il proprio ruolo di attore protagonista nel dibattito sulle trasformazioni del mondo del lavoro e della società.

Sabato 7 dicembre, si comincia alle 11.00 con Danilo Breschi ed il suo "Il Mondo come unità e programmazione", assieme al Consigliere Cnel, Fiovo Bitti, e a Giuseppe Parlato, Presidente della Fondazione Ugo Spirito. Alle 12.00 segue "Pagine Libere La Città del Domani" con l'architetto Luigi Carcerano, il professore Gian Piero Joime, ed Antonio Romano, Presidente di Inarea Identity Design, moderati dal giornalista Augusto Grandi. Infine, alle 15.30, ci sarà la presentazione del nuovo format di UGL Tv "Il bello, il brutto e il cattivo" con Ada Fichera, direttore editoriale di Pagine Libere, ed Alessio Di Mauro, direttore de Il Candido, moderati dalla giornalista Ida Molaro.