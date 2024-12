Gruppo Collextion. Il veicolo di cartolarizzazione Dervio SPV completa il rimborso integrale delle note senior

Il Gruppo Collextion, leader nel subservicing per la gestione di portafogli di crediti verso la Pubblica Amministrazione (PA), annuncia il rimborso integrale delle note senior emesse dal veicolo di cartolarizzazione Dervio SPV, creato per la cessione revolving di crediti commerciali da parte di aziende e PMI che collaborano con la PA e, più in generale, con aziende partecipate dallo Stato.

Il volume totale di crediti acquisiti sino a luglio 2024 è stato pari a 7.925 per un importo di 402.073.719,55 euro e un rendimento senior del 6,25%. Il rimborso è avvenuto tramite l'ordinario flusso di incasso dei crediti entro settembre 2024 ed è stato realizzato senza cessioni straordinarie del portafoglio ed in anticipo rispetto al BP iniziale, evidenziando una gestione prudente e strategica della SPV. Con Dervio è stato possibile semplificare il processo di incasso dei crediti, liberando capacità finanziaria e consentendo alle imprese di realizzare i target previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).