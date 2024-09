Il Premio Nobel per l'Economia Pissarides al Forum Enpaia 2024

Il premio Nobel per l’Economia Christopher Pissarides, in un’intervista al direttore di Previdenza Agricola (la testata della Fondazione Enpaia) traccia una road map per l’Europa e l’Italia, volta ad avviare una nuova fase di ripresa economica sposando le ricette di Mario Draghi.



Secondo Pissarides, intervenuto al Forum Enpaia 2024, che si è tenuto a Villa Aurelia a Roma, "i Paesi Europei usciranno dall’attuale fase di stagnazione soltanto tutti assieme. Il ruolo della Germania resta determinante per avviare una fase di ripresa, ma è altrettanto certo che nessun Paese da solo potrà andare lontano. Completare l’integrazione europea, a cominciare dal mercato unico dei servizi, è il primo passo; sburocratizzare è il secondo; allineare i livelli della produttività tra i Paesi Ue è il terzo; pianificare una politica industriale comune, il quarto. Ma il nodo centrale resta l’aumento della produttività, per ottenere il quale - secondo il Premio Nobel - è necessario un aumento degli investimenti fino al 5% del PIL: “una sfida enorme - avverte Pissarides - per il Vecchio Continente”.



L’Italia, in questo quadro, può svolgere un ruolo determinante purché rafforzi la sua presenza sui mercati europei e in particolare nel digitale. L’Italia è un "Paese leader in Europa - dice Pissarides - con una forte base industriale al Nord, un clima favorevole alla produzione agricola di alta qualità e un patrimonio culturale ineguagliabile. Finora non è riuscita a sfruttare appieno queste potenzialità, ma se adottasse le proposte di Draghi - conclude il Nobel per l’Economia - potrebbe riuscire a fare quel salto in avanti che il Paese attende da troppo tempo".