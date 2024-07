Incidenti stradali mortali. Purcaro, DEKRA: “Promuovere campagne di prevenzione per una guida responsabile”

“Secondo il report realizzato da Aci-Istat sugli incidenti stradali mortali, emerge che nel 2023 le vittime in Italia sono state 3.039, il 3,8% in meno rispetto all'anno prima. Si osserva però un forte aumento dei morti oltre i 70 anni, particolarmente rilevante per la fascia 75-79 anni (+23,6%), ma anche per i bambini di 5-9 anni (le vittime passano da 8 a 13). Si tratta di numeri allarmanti di fronte ai quali urge promuovere campagne di prevenzione, serio ammodernamento del parco circolante oltre a sanzioni appropriate”. Lo ha dichiarato Toni Purcaro, Executive Vice President DEKRA Group e Presidente DEKRA Italia, in merito ai dati Aci-Istat sugli incidenti stradali mortali nel 2023.

Purcaro ha, inoltre, sottolineato come "ogni anno, migliaia di vite vengono tragicamente spezzate a causa di incidenti stradali, molti dei quali sono evitabili. Una guida responsabile non è solo un dovere individuale ma è una responsabilità collettiva. Ogni conducente, a partire dai più giovani, deve essere consapevole delle proprie azioni e del loro impatto sugli altri. È fondamentale quindi rispettare le norme del codice della strada, mantenere la concentrazione e adottare comportamenti etici alla guida. Allo stesso tempo si rende assolutamente indispensabile un ammodernamento del parco circolante composto da veicoli troppo vecchi e perciò poco sicuri, inquinanti e pericolosi. In tal senso, é orientato l'impegno costante di DEKRA nella promozione della sicurezza sulle strade, contribuendo alla 'Vision Zero' che mira a ridurre a zero le vittime e gli incidenti stradali. È cruciale che tutte le parti coinvolte, dalle istituzioni ai cittadini, collaborino per sviluppare strategie efficaci e sensibilizzare l'opinione pubblica sui comportamenti di guida responsabili. Solo attraverso un impegno collettivo e un approccio proattivo - conclude - si potrà sperare di ridurre ulteriormente il numero di incidenti e salvare vite umane".