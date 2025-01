Iniziata a Milano “La Ripartenza, liberi di pensare” di Nicola Porro sulle sfide economiche del Paese

Milano, 30 gennaio 2025 – Milano, 30 gennaio 2025 – È in corso a Milano l’ottava edizione dell’evento "La Ripartenza, liberi di pensare", ideato da Nicola Porro, direttore e fondatore del sito Nicolaporro.it. Il ruolo degli investimenti stranieri in Italia, la sfida di coniugare innovazione e tradizione, l’impatto della transizione energetica, e, infine, gli interventi messi in campo dal Governo Meloni e le misure in cantiere, sono i temi al centro delle tavole rotonde.

L’evento si è aperto con una diretta speciale: una Zanzara nella Zuppa , l'irriverente lettura dei giornali a cura di Nicola Porro e Giuseppe Cruciani , ideatore e conduttore della Zanzara.

A seguire si è svolta una tavola rotonda sul tema degli investimenti stranieri.



Marco Hannappel, Presidente e Amministratore Delegato di Philip Morris Italia, ha affermato: “Gli investimenti stranieri sono molto importanti per il nostro Paese. Le multinazionali sono un asset fondamentale per le filiere. È dunque importantissimo attrarre investimenti e trattenerli e far sì che chi resta si integri con le imprese presenti, sviluppi il territorio e le piccole e medie imprese, esporti il Made in Italy e diventi ambasciatore di cosa significa essere investitori in Italia”.



Sono intervenuti, inoltre, Regina Corradini D'Arienzo, Amministratore Delegato e Direttore Generale di SIMEST; Stefano Lucchini, Chief Institutional Affairs and External Communication Officer Intesa Sanpaolo; Giovanni Colavita, Chief Executive Officer Colavita USA e Marco Cerrato, Partner Maisto e Associati.

Innovazione e tradizione, sono stati invece gli argomenti trattati nel secondo panel.



Pietro Labriola, Amministratore Delegato di TIM, ha dichiarato: "Ci troviamo in un contesto di mercato globale che, tuttavia, è disciplinato da regole diverse e questo rende difficile innovare. Un'altra questione riguarda il rischio che i dati di aziende strategiche siano posseduti da compagnie straniere. Sul fronte consumer servono stesse regole per tutti mentre lato aziende è necessario creare sistemi di data center in cui le chiavi di crittografia siano in mano ad attori nazionali".



Secondo Luigi Cantamessa, Amministratore Delegato di FS Treni Turistici Italiani e Direttore Generale della Fondazione FS: “È un periodo di grande successo per i treni storici e i treni turistici italiani. C’è una grande voglia d’Italia nel mondo e c’è voglia di treno per motivi di sostenibilità. Cosa c’è di meglio di un piccolo treno che va nella provincia italiana e porta ricchezza? Questo è quello che fanno i treni turistici, riprendendo tutto il parco storico, riallestendo nuove carrozze con materiali sostenibili, completamente rinnovate e fatte in Italia. Ci sono le grandi città e poi c’è tutta l‘Italia dei borghi, con la rete delle Ferrovie dello Stato che ci può portare dalle Alpi fino all’interno della Sicilia”.

Al dibattito hanno preso parte anche Maria Vittoria Santarelli, Growth Chief of Staff Eight Sleep; Franco Loro Piana, CEO e Founder di Sease e Federico Palazzari, CEO Nemo Lighting.

L’evento proseguirà nel pomeriggio, alle ore 16.00 con l’intervento di Guido Bertolaso, Assessore al Welfare della Regione Lombardia. A seguire, alle ore 16.45, si terrà la lecture di Giorgia Venturini, giornalista e conduttrice televisiva.

Alle ore 17.00 interverrà la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e a seguire è in programma la tavola rotonda ‘Energia’ a cui prenderanno parte Daniela Gentile, Amministratrice Delegata di Ansaldo Nucleare; Flavio Cattaneo, Amministratore Delegato di Enel; Claudio Descalzi, Amministratore Delegato di Eni; Simone Demarchi, Amministratore Delegato di Axpo Italia; Riccardo Toto, Direttore Generale Renexia S.p.A.

Alle ore 18.00 si terrà il panel dal titolo "2 anni di governo Meloni", con i giornalisti Annalisa Chirico, Alessandro Sallusti, Mario Giordano e Luigi Bisignani.

Alle ore 19.00 ci sarà l’esibizione del Placentia Gospel Choir. A chiudere la giornata, Nicola Porro intervisterà Lorenzo Fontana, Presidente della Camera dei Deputati.

È possibile seguire l’evento in streaming sui siti online dei media partner Tgcom24, Il Tempo e Il Giornale, su nicolaporro.it e sulle pagine Facebook e YouTube di Nicola Porro.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito: www.laripartenza.it