La Guardia di Finanza arriva terza alla 56ª edizione della Barcolana di Trieste con il "Fiamme Gialle-Nice" per i 250 anni del Corpo

Grande successo per la Guardia di Finanza che con il suo Gruppo Sportivo Fiamme Gialle è arrivata terza su oltre 1700 imbarcazioni che hanno preso parte alla 56ª edizione della Barcolana a Trieste, l'ultimo dei cinque eventi sportivi previsti per le celebrazioni dei 250 anni dalla fondazione del Corpo. La gara si è aperta con una suggestiva esibizione della Banda musicale della Guardia di Finanza in Piazza Unità d’Italia. Gli atleti hanno gareggiato con l’imbarcazione ”Fiamme Gialle-Nice” e preso parte alle numerose attività della settimana, con molti ospiti presenti sia a terra che in mare. L’equipaggio è composto da finanzieri velisti con una significativa esperienza nelle discipline veliche olimpiche e d’altura, a dimostrazione della solida tradizione della Guardia di Finanza in questo ambito sportivo.



L’imbarcazione Fiamme Gialle-Nice



Si tratta di un 78 piedi (24 metri) costruito nel 1995 dal cantiere australiano MC Conaghy Boats, uno dei primi a utilizzare nelle costruzioni navali il carbonio pre-impregnato di derivazione aerospaziale. Si afferma come uno yacht a vela da regata resistente e sofisticato che ha partecipato ai più importanti circuiti mondiali off-shore di Maxi, ottenendo numerose vittorie in prestigiose competizioni internazionali. Sull’imbarcazione del cantiere italiano IceYachts di Cremona è riportata l’effigie con il Grifone alatosimbolo della Guardia di Finanza, con il logo del 250° anniversario di fondazione del Corpo e lo scudetto dei Gruppi Sportivi Fiamme Gialle.



Tra le autorità presenti: l'On. Sandra Savino, Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Economia e delle Finanze; il Generale di Corpo d’Armata Carmine Lopez, Comandante interregionale dell'Italia del Nord-Orientale della Guardia di Finanza; il Generale di Divisione Mariano La Malfa, Presidente del Comitato per il 250° Anniversario di fondazione del Corpo; il Generale di Brigata Antonio Appella, Comandante del Centro Sportivo “Fiamme Gialle” della Guardia di Finanza; Il Generale di Brigata Fabrizio Nieddu, Comandante Regionale della Guardia di Finanza del Friuli Venezia Giulia; il Generale di Brigata Joselito Minuto, a capo del Comando Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza, Reparto presente con il Pattugliatore multiruolo Monte Cimone.

Al Servizio navale della Guardia di Finanza è stato, infatti, affidato il compito di sorvegliare e garantire la sicurezza in mare nel corso della manifestazione.

All’evento è stato anche possibile visitare la storica nave scuola Giorgio Cini.