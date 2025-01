Mercosur. Carloni (Lega): "Commissione al lavoro per indagine su accordo"

“La Commissione è al lavoro per avviare un'indagine conoscitiva sull’impatto nel sistema agroalimentare italiano dell’Accordo tra UE e Paesi del Mercosur. L'obiettivo è analizzare criticamente gli effetti di un accordo sul quale abbiamo da sempre sollevato le nostre perplessità, a partire dall’assenza delle tutele necessarie per i prodotti dell’eccellenza della filiera agroalimentare italiana. Questo settore infatti rischia di pagare lo scotto di scelte ideologiche o di convenienza che poi ricadranno su imprese e cittadini. Per questo, audiremo i principali stakeholder del settore agricolo, a partire dalle associazioni degli agricoltori per poi procedere con i rappresentanti delle principali istituzioni competenti in materia, sia italiane che europee, oltre al Ministro dell’Agricoltura per fare la dovuta chiarezza su questo accordo. L'obiettivo è tutelare senza esitazioni imprese ed eccellenze dei nostri territori”. Lo ha dichiarato il Presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, On. Mirco Carloni.