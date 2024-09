Nasce SPERIBIMON, sarà riferimento per la digitalizzazione del settore delle costruzioni

Si chiama SPERIBIMON e sarà un concreto punto di riferimento per la digitalizzazione del settore delle costruzioni.

La nuova società è frutto della sinergia tra SPERI S.p.A., società di ingegneria e architettura specializzata in progettazione e direzione lavori e BIMON S.r.l., società di riferimento per i servizi di digitalizzazione e lo sviluppo di soluzioni di automazione.

Alla base dell’intesa, un background comune che valorizza con risorse altamente specializzate l’applicazione della modellazione informativa.

SPERIBIMON ha l'obiettivo di posizionarsi come azienda di riferimento a livello nazionale e internazionale per i servizi di digitalizzazione in ambito Building e Infrastructure.

Le modalità operative della nuova società saranno caratterizzate da una forte componente di automazione delle attività di modellazione e informatizzazione dei modelli digitali.

L'adozione di tecnologie avanzate per il settore delle costruzioni consentirà non soltanto una sostanziale riduzione di tempi e costi di realizzazione, ma migliorerà anche la precisione e l'affidabilità dei dati, consentendo una migliore gestione durante tutto il ciclo di vita degli asset.

SPERIBIMON garantirà soluzioni personalizzate e sostenibili in grado di rispondere a esigenze specifiche, sia nell’ambito del settore pubblico, con le Stazioni Appaltanti, sia in quello privato.

SPERI Società di Ingegneria e Architettura S.p.A.

Fondata nel 1974 dall'ingegnere Giuseppe Lupoi, SPERI S.p.A. è una delle principali società di ingegneria e architettura italiane, con una lunga storia di progetti di successo nel settore Building (Ospitalità, Sanità, Edifici per il terziario…) ed Infrastructures (Strade e Autostrade, Infrastrutture Marittime, Dighe, Aeroporti…). L'approccio multidisciplinare e la varietà dei servizi offerti nelle fasi di progettazione ed esecuzione delle opere la pone come realtà di riferimento unico nel settore delle costruzioni.

BIMON S.r.l.