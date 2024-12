Open Arms. Paolo Capone, Leader UGL: “Riconosciuta legittimità dell’azione politica del Ministro Matteo Salvini”

"La sentenza di assoluzione del Ministro Salvini rappresenta un'importante riaffermazione del principio secondo cui l'azione politica, se condotta nel rispetto delle leggi e per la tutela degli interessi nazionali, non può essere criminalizzata. L’UGL ha sempre sostenuto la necessità di politiche che garantiscano la sicurezza delle nostre frontiere e il rispetto delle regole sull'immigrazione, temi centrali per la salvaguardia della coesione sociale e della dignità del lavoro.

Esprimiamo soddisfazione per l'esito di questo processo, che restituisce serenità non solo al ministro Salvini ma anche a tutti coloro che credono nella legittimità delle decisioni prese nell'interesse della comunità nazionale. Speriamo che questa sentenza possa contribuire a riportare il dibattito politico su binari più costruttivi, basati sul rispetto reciproco e sulla ricerca di soluzioni condivise per affrontare le grandi sfide del Paese". Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, in merito all’assoluzione del ministro Salvini nel processo sul caso Open Arms.