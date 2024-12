Previdenza. Relazione 2024 Fondo Fon.Te. Borraccino (AD Gruppo Collextion): “Fondamentali maggiori sinergie tra Fondi e Casse per sostenere le aziende”

“Credo che la direzione da intraprendere sia quella di rafforzare le sinergie tra Fondi e Casse, così da creare un soggetto di rilievo a livello nazionale, capace di supportare sia le strategie di indirizzo politico sia le esigenze del Paese in ambito industriale e di investimento. Un soggetto che diventi un punto di riferimento per le aziende in difficoltà, ma anche per le start-up e per le nuove idee imprenditoriali italiane”. Lo ha dichiarato l’Avv. Antonio Borraccino, Amministratore Delegato del Gruppo Collextion, a margine della presentazione della Relazione annuale 2024 di Fondo Fon.Te., tenutasi al Senato.