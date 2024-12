Previdenza. Relazione 2024 Fondo Fon.Te..: Rizzetto (Presidente Commissione Lavoro Camera): “Prevedere tutele per carriere discontinue”

"La Relazione Annuale di Fondo Fon.Te. presenta numeri particolarmente positivi nonostante le crisi economiche recenti. Le sfide del sistema previdenziale italiano sono numerose. È fondamentale, pertanto, prevedere adeguate tutele per i casi di carriere discontinue, tenendo conto delle complesse dinamiche salariali, per cui occorre costruire un sistema pensionistico in grado di dare risposte. L'aumento dell'età pensionabile con l'incremento dell'aspettativa di vita rende necessario introdurre meccanismi di flessibilità in entrata e in uscita dal mercato del lavoro. Ribadisco la mia intenzione di riproporre la norma relativa all'introduzione del meccanismo del silenzio assenso, un passo importante in questa direzione. Altri aspetti centrali riguardano l'educazione finanziaria dei giovani, le agevolazioni fiscali e le deducibilità al fine di rendere più accattivante la sottoscrizione di una pensione integrativa". Lo ha detto Walter Rizzetto, Presidente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, intervenendo al Senato, presso la Sala degli Atti Parlamentari, alla presentazione della Relazione annuale 2024 di Fondo Fon.Te..