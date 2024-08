Rapinano un giovane in strada a Pavia, arrestati tre 15enni

Tre 15enni egiziani sono stati arrestati a Pavia dai carabinieri nella tarda serata di ieri sera per una rapina in strada ai danni di un giovane studente. In particolare, verso le 23.30 in corso Strada Nuova, i tre minorenni avrebbero avvicinato la vittima, ed uno di loro gli avrebbe strappato la catenina in oro che portava al collo. Le grida del giovane hanno attratto l'attenzione dei militari che si trovavano nelle vicinanze per un servizio straordinario di controllo del territorio. Il gruppetto e' stato raggiunto e bloccato.

Aggressione a pubblico ufficiale, ragazzi portati in carcere

Uno dei tre 15enni ha cercato di scappare spruzzando un sostanza urticante contro un carabiniere. Addosso avevano la collana in oro del giovane studente, successivamente restituitagli e un ciondolo raffigurante un crocifisso in oro, messo sotto sequestro. I tre 15enni, su disposizione della procura per i minorenni di Milano, sono stati accompagnati al carcere "Beccaria" di Milano in attesa della convalida.