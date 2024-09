Venezia 81. Zani, Tenderstories: "Onorati del successo di April di Dea Kulumbegashvili"

Grande successo per Dea Kulumbegashvili che ha ricevuto il Premio Speciale della giuria 2024 per la regia del film “April”, presentato all’81ª Mostra del Cinema di Venezia e coprodotto da Tenderstories.



“Siamo profondamente onorati e orgogliosi di questo importante riconoscimento,” hanno dichiarato Moreno Zani, Fondatore di Tenderstories e Malcom Pagani, Amministratore Delegato. “Questo successo alla Mostra del Cinema di Venezia ci riempie di emozione e gratitudine. ‘April’ con un cast eccezionale offre la possibilità di esplorare una storia intensa che tocca profondamente l'animo degli spettatori”.



Il film racconta una storia complessa, di maternità difficili, di aborti clandestini e del ruolo della donna. Dopo il decesso di un neonato durante il parto, la moralità e la professionalità di una ginecologa, Nina, vengono messe sotto esame soprattutto a causa delle voci secondo le quali lei praticherebbe aborti illegali per chi ne ha bisogno. Si approfondiscono così gli aspetti materiali della vita, come le dimensioni enigmatiche e inspiegabili dell'essere umano.