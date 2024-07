Affitti, rincari in tutta Europa. Sorpresa: Milano in controtendenza

Affitti, rincari in tutta Europa

Avanza il rincaro degli affitti in Europa e in Italia i prezzi crescono vertiginosamente. E' quanto emerge dalla ricerca trimestrale di HousingAnywhere, la piattaforma leader in Europa per gli affitti a medio termine, che fotografa la situazione attuale del mercato in Europa.

L'indagine ha preso in esame 79.043 proprietà analizzate in 28 città europee in 12 Paesi, il cui 97% era arredato e il 60% includeva le bollette.

Nella ricerca sono state incluse anche cinque tra le maggiori città italiane: Roma, Milano, Bologna, Firenze, Torino, ognuna con le sue peculiarità.

Tra i dati più interessanti:

L'International Rent Index di HousingAnywhere per il secondo trimestre del 2024 mostra come sono le città italiane e spagnole a guadagnare maggiore terreno per gli aumenti annuali di prezzo, mentre le città olandesi e tedesche registrano gli affitti più alti in termini assoluti

L’aumento annuo dei prezzi di affitto in 28 città europee è del 4,2% per gli appartamenti, del 3,5% per le stanze e del 5,4% per i monolocali

Roma la seconda città più costosa in Europa per gli appartamenti (2.100 euro), e registra un rialzo record anche per le stanze (+19% rispetto al 2023 - 620 euro) insieme a Bologna (+18% - 650 euro)

Crescono anche Firenze (che arriva a 1,800 euro per un appartamento) e Torino, ma il capoluogo piemontese rimane il più economico in Italia, con “soli” 1,000 euro per un appartamento

In controtendenza Milano, che abbassa sensibilmente i suoi prezzi, ma rimangono comunque elevati (fino a 1,710 euro per un appartamento)