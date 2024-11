Al via "SOStegno del Made in Italy", l'evento di Aepi con Unioncamere nel cuore di Roma. Affaritaliani.it è media partner

Aepi e Unioncamere, al via a Roma "SOStegno Made in Italy"

Prende il via oggi, martedì 5 novembre, nel cuore di Roma, l'evento "SOStegno Made in Italy". Questa iniziativa, frutto della collaborazione tra la Confederazione AEPI e Unioncamere, mira a valorizzare e sostenere l'eccellenza del Made in Italy.

L'evento si terrà dalle 9 alle 13 nella prestigiosa Sala Longhi di Unioncamere, situata in Piazza Sallustio 21. Affaritaliani.it è media partner di questa occasione, la quale promette di essere un appuntamento imperdibile per gli addetti ai lavori.

IL PROGRAMMA DELL'EVENTO