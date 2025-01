Arexpo, Lendlease vuole lasciare Milano? Il rumor clamoroso

Arexpo, il colosso australiano del real estate Lendlease vuole lasciare Milano?

L’indiscrezione è clamorosa: secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, Lendlease – multinazionale immobiliare australiana che ha molti business a Milano tra Area Expo, Santa Giulia e non solo – sarebbe in procinto di lasciare il capoluogo lombardo e, addirittura, il Vecchio Continente. Il gigante del real estate avrebbe molte attività dentro Arexpo, dove sorge una sede dell’ospedale Galeazzi e hanno trovato “casa” diverse multinazionali del pharma.

Ma, in particolare, a preoccupare molti addetti ai lavori è il Mind, il distretto innovativo e universitario che aveva già avviato i lavori con un obiettivo ambizioso: favorire nuovi spazi per studenti e ricercatori universitari a Milano, in linea con un progetto di rigenerazione urbana sostenibile, grazie a 215 milioni di euro concessi da BEI e CDP ad Academo Srl.

Questa società, creata da Lendlease e dal Fondo Equiter Infrastructure II (gestito da Ersel AM), ha ottenuto il mandato dall’Università degli Studi di Milano per il Campus scientifico e tecnologico che sorgerà appunto al MIND - Milano Innovation District.

Il finanziamento, parte di un’operazione più ampia da 450 milioni, include 190 milioni a condizioni agevolate da BEI e CDP, oltre a 25 milioni di linea IVA. Parte delle risorse beneficia della garanzia InvestEU, il programma UE per stimolare investimenti privati e crescita.

Il Campus, che secondo i piani originari sarebbe dovuto giungere a conclusione entro il 2027, dovrebbe ospitare più di 23mila persone tra studenti, docenti e personale, su 190mila metri quadrati. Include laboratori, biblioteche, spazi comuni, aree verdi e un orto botanico. Ma, come detto, Lendlease si starebbe guardando intorno e sarebbe pronta a valutare nuovi partner.

Poco più di un mese fa Fabrizio Zichichi, executive project director di Lendlease, facendo il punto sulle attività in Italia aveva dichiarato che “l'impegno di Lendlease rimane cruciale e fondamentale sui nostri due progetti di rigenerazione urbana, lo continueremo a fare con il nostro ruolo di developer”. Avranno cambiato idea?