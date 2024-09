Malta, bloccati oltre 50 milioni di euro. Arnò: “Ricevo minacce, ma non sono la causa”

La nuova classe dirigenziale di E-m@ney, noto istituto finanziario maltese, è costituita da Gianfranco Vento, ex direttore generale della Cassa di Risparmio di San Marino, e da Massimo Famularo, investment manager e blogger. Spunta il nome di Rosario Fiorentino



Immaginate di essere il fondatore e l’amministratore delegato di una fintech cui migliaia di correntisti hanno affidato oltre 50milioni di euro nei dodici anni di attività trasparente e ineccepibile e di svegliarvi una mattina e leggere, non il proprio, ma altri due nomi come costituenti la classe dirigenziale.

È ciò che è accaduto a Germano Arnò, oggi ex ceo ed ex fondatore di E-m@ney, uno dei maggiori istituti di moneta elettronica maltesi e con una forte attività in Italia, che si è visto soppiantare da Gianfranco Vento, ex direttore generale della Cassa di Risparmio di San Marino, e da Massimo Famularo, investment manager e blogger, nella gestione di una propria creatura.



Nuova classe dirigenziale che non ha voluto, inspiegabilmente, rinnovare il contratto con la piattaforma della società tecnologica, sempre facente capo a Germano Arnò, che per dodici anni ha gestito tutti i servizi Swift, Mastercard, Massive Payment, assegni elettronici, Vanity Iban, virtual Iban, il Progetto General Worker Union, i progetti White Label, progetti di CashBack, collaborazioni con enti governativi e app per cellulare. Con la conseguenza di mandare in tilt l’intero sistema della fintech e provocare l’ira – comprensibile - di tutti i correntisti che non hanno più potuto utilizzare il proprio denaro e, dunque, eseguire le proprie operazioni finanziarie.

“Il 7 agosto ho scoperto che nel Malta Business Registry MBR (tipo la Camera di commercio italiana, ndr) - non vi era più il mio nome, ma quello di Gianfranco Vento e Massimo Famularo” ha raccontato Germano Arnò ad Affaritaliani. “Ed ora, sto ricevendo anche minacce telefoniche, diciamo poco simpatiche. Ma sto cercando di spiegare che l’azienda fino al 7 agosto non ha ricevuto mai lamentele da parte dei clienti.”



E, infatti, subito dopo le segnalazioni allarmanti dei correntisti, la Mfsa (Malta Financial Services Authority, unica autorità di vigilanza finanziaria maltese che regolamenta le attività) ha emesso “una direttiva in cui ha obbligato E-m@ney, al primo punto, di non prendere nuovi clienti, al secondo, a gestire con solerzia tutte le transazioni e, al terzo punto, ha specificato che solamente persone autorizzate da Mfsa possono prendere decisioni in azienda. Probabilmente si sono accorti che ci sono persone che le stanno prendendo senza averne l’autorità” ha detto Germano Arnò.



Poi, ha proseguito con il racconto della falsa assemblea che avrebbe nominato la nuova classe dirigente e, oltre, a Gianfranco Vento e Massimo Famularo, è spuntato anche il nome di Rosario Fiorentino.

“Un terzo che si è proposto a fare il direttore è Rosario Fiorentino, che però abbiamo fatto notare avere delle incompatibilità e non è stato accettato.”



In effetti, Rosario Fiorentino, amministratore di Auriga Asset Management Limited, società finanziaria maltese licenziata di Mfsa, è coinvolto nello scandalo dell’appalto del Nuovo ospedale di Trento (Not): per la società, chiamata a garanzia finanziaria dall’impresa Guerrato, l’accusa è di turbativa d’asta perché non aveva né l’obbligatoria autorizzazione di Banca d’Italia a svolgere tale ruolo, né un capitale adeguato, dal momento che esso ammontava a soli trecentomila euro a fronte del miliardo e settecentomila - una cifra di oltre cinquemila volte più grande- che avrebbe dovuto garantire.





Ma torniamo a come Germano Arnò è stato sostituito da ceo di E-m@ney.

“Non ho una spiegazione a ciò. Sicuramente, anche se non ho conferme, centra un volere dell’altro socio, ma abbiamo fatto causa per una falsa assemblea che ha nominato la nuova classe dirigenziale perché non è stata convocata regolarmente e non è stata condotta da chi ne aveva il potere. E, soprattutto, era stata inibita a essere effettuata da un giudice con un provvedimento giudiziario in quella data. Dunque, per una serie di condizioni ovvie, non è valida. E con diverse operazioni legali lo abbiamo detto anche all’Mfsa che in tribunale ha dichiarato di attendere il volere del giudice e, poi, ha accettato, inspiegabilmente, in anticipo, la nuova classe dirigente. Il 30 settembre torneremo in tribunale.”



Eppure, nonostante i tanti punti d’ombra sull’intera vicenda che certamente meritano approfondimenti nelle opportune sedi, c’è chi è tornato a parlare di una multa della Fiau (Financial Intelligence Analysis Unit), non ancora confermata, che sarebbe stata comminata a E-m@ney.

“Sì, è vero, ho notato che se ne parla molto, ed è forse l'unica critica negativa che riescono a fare all'azienda nei tredici anni in cui l'ho diretta. La realtà, però, è ben diversa: basta leggere completamente il comunicato pubblicato sul sito della Fiau, dove si spiega chiaramente che la multa non è definitiva, e potrebbe essere anche annullata. Al momento si tratta solo di una contestazione che abbiamo confutato punto per punto. Quando il giudice pubblicherà la sentenza, tutti conosceranno cosa è accaduto. Anche nel 2023 abbiamo avuto una ispezione dall’autorità che non ha portato a nessuna contestazione” ha detto Arnò, fiducioso che la giustizia farà il suo corso.



Nel frattempo, tra una telefonata e l’altra minacciosa, ha risposto a una in cui un correntista gli ha comunicato che tutti stanno ricevendo l’indirizzo della nuova sede legale di E-m@ney. “E’ lo stesso della società Auriga, ma numero di appartamento diverso” ed è scoppiato a ridere. Un caso?

Eppure, preoccupato per i suoi ex correntisti, ha ripercorso coi pensieri i dodici anni di attività indiscussa, domandandosi, ora, che fine faranno quei più di 50milioni di euro bloccati.



