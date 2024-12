Auto, Cina senza rivali: sorpasso dell'elettrico sui motori "tradizionali". C'è già la data

Auto, i numeri della Cina sull'elettrico: nel 2025 il sorpasso sui motori a combustione. Le stime

Ormai ci siamo, il temuto sorpasso sta per avvenire e ora è davvero a un passo. Parliamo delle auto elettriche in Cina, nel 2025 le vendite di questa categoria di veicoli supererà quella delle macchine tradizionali, vale a dire quelle a motore a combustione. A evidenziarlo sono le previsioni del Financial Times che elabora le cifre con analisti delle banche Ubs e Hsbc e dei centri di ricerca Morningstar e Wood Mackenzie. Le previsioni sulle vendite nel 2025 lasciano pochi dubbi, è attesa infatti - riporta La Stampa - una crescita del 20% delle immatricolazioni di veicoli elettrici (compresi batterie pure e ibridi plug-in), toccando la quota di 12 milioni di unità. Più del doppio rispetto alle 5,9 milioni del 2022.

Mentre per le vetture a motore si osserva un calo di oltre il 10%, sotto gli 11 milioni di unità. Due anni fa erano 14,8mln. Secondo il Financial Times ci sono tutti i presupposti per anticipare di 10 anni l’obiettivo di Pechino di avere metà delle nuove immatricolazioni rappresentate da veicoli elettrici. Il copione - prosegue La Stampa - è ben diverso rispetto a quanto accade in Europa e Stati Uniti, dove le industrie automobilistiche arrancano dinanzi alle sfide dell’elettrificazione, alle incertezze sui sussidi statali e al protezionismo verso i prodotti importati dal Dragone.

Ma ci sono anche delle criticità, come quella legata all'eccessiva offerta di modelli e una guerra dei prezzi che potrebbe tarpare le ali ad alcune case automobilistiche. Da tenere a mente anche i consumi bassi e una decisa flessione del settore immobiliare interno. Dagli Stati Uniti, tuttavia, la richiesta è chiara: alla Cina servono riforme strutturali per una ripresa economica più sostenuta che aumenti la produttività e migliori il benessere sociale.