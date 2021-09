Baglioni Hotel Luna riapre a Venezia post restyling

Baglioni Hotel Luna, riapre a Venezia dopo il restyling il 5 stelle lusso a Venezia, della collezione Baglioni Hotels & Resorts. A pochi minuti da Piazza San Marco e da Palazzo Ducale

Il restyling è stato realizzato dallo studio di architettura e interior design Spagnulo & Partners. La struttura venduta con patto di locazione al fondo private equity britannico Reuben Brothers, sorge all'interno di un palazzo secolare che nel XII secolo ospitava un ostello dei cavalieri templari in procinto di partire per il Santo Sepolcro. Per questo è stato eletto a hotel più antico della Serenissima.

Nel Settecento la struttura, si legge su Pambianco News, ha poi acquisito il Salone Marco Polo, affrescato dagli allievi di Giovanni Battista Tiepolo. Proprio il background storico dell'edificio è stato il punto di partenza del progetto. Materiali, tessuti ed elementi decorativi richiamano diverse tradizioni fungendo da ponte tra passato e presente.

Il rinnovamento dell'hotel vede nuove aree pubbliche al piano terra, ingresso e reception , lobby, ristorante e bar. Rinnovata radicalmente la Spa, prossima all'inaugurazione, con cabine, massaggi, sauna, bagno turco e area relax.