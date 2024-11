Bankitalia, Panetta: "Condizioni monetarie restrittive della Bce non più necessarie"

Bce, Panetta: “Non più necessarie condizioni restrittive”

La Banca centrale europea deve tagliare i tassi fino a riportarli a neutralità. Così il governatore di Bankitalia, Fabio Panetta, in un incontro a Milano alla Bocconi. "Dobbiamo normalizzare la nostra posizione di politica monetaria e spostarci in territorio neutrale - o addirittura espansivo, se necessario", sottolinea.

"Con un'inflazione vicina all'obiettivo e una domanda interna stagnante, le condizioni monetarie restrittive non sono più necessarie. Nella fase attuale dovremmo concentrarci maggiormente sulla lentezza dell'economia reale: senza una ripresa sostenuta, l'inflazione rischia di essere spinta ben al di sotto dell'obiettivo, aprendo uno scenario che sarebbe difficile da contrastare per la politica monetaria e che quindi andrebbe evitato".

Ue, Panetta: "Meglio economia zona euro, diminuita volatilità inflazione"

"Dopo un lungo viaggio in terrae incognitae, l'economia dell'area dell'euro è tornata a condizioni più normali. Gli shock di offerta degli ultimi anni sono stati assorbiti, la volatilità dell'inflazione è diminuita e l'inflazione è vicina all'obiettivo", dice.

Inflazione, Panetta: “Cambiamento amministrazione Usa aggiunge incertezza”

"L'imminente cambiamento dell'amministrazione statunitense aggiunge incertezza alle prospettive dell'inflazione: i cambiamenti nella politica fiscale e commerciale avranno probabilmente un impatto significativo sull'economia, con implicazioni per la politica monetaria", aggiunge Panetta. "Le politiche attuate dalla nuova amministrazione - continua - potrebbero avere un impatto sulle prospettive di inflazione, ma ad oggi sappiamo troppo poco per fare ipotesi sul probabile impatto".

Ue, Panetta: "Eurozona con crescita annua di massimo 1% in 2024"

"Il tasso di crescita dello 0,4% registrato nel terzo trimestre ha dato un po' di tregua dopo due anni di stagnazione, ma non dobbiamo dare troppa importanza a questo dato: la regione rimane in linea con una crescita annua dell'1% al massimo nel 2024. L'attività economica rimane debole nella zona euro", spiega.

Cina, Panetta: "Politiche per economia? Incerte nel rilanciare crescita"

"In Cina la domanda debole e la prolungata crisi immobiliare hanno depresso l'inflazione e indebolito l'attività economica, portando a interventi monetari e fiscali straordinari. Queste misure hanno sostenuto i mercati finanziari, ma la loro efficacia nel rilanciare la crescita e ripristinare la stabilità dei prezzi rimane incerta".

Ue, Panetta: "Politiche fiscali restrittive? Rischi per domanda nel 2025"

"Politiche fiscali restrittive? E' probabile che comprimano la domanda nel 2025". Così il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, in un incontro a Milano alla Bocconi. "Ci sono - spiega - rischi al ribasso per la crescita e quindi per l'inflazione ma sussistono interpretazioni alternative del possibile corso degli eventi".