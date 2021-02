Barabino&Partners consulente di comunicazione di Compendium

Barabino & Partners diventa consulente di comunicazione di Compendium, società specializzata nell’offrire soluzioni e servizi in ambito HR & payroll, contabilità analitica, strategie finanziarie, controllo di gestione, consulenza direzionale, soluzioni di Business Intelligence e temporary management. L’approccio di Compendium, fortemente orientato alla consulenza strategica, si basa sull’erogazione dei servizi in modalità full BPO (Business Process Outsourcing), fornendo una vera e propria gestione integrata, automatizzata e “chiavi in mano”, in modo da permettere alle aziende clienti di focalizzarsi sul proprio core business. Compendium si rivolge ad imprese di ogni dimensione, dalle PMI alle grandi multinazionali, grazie alla scalabilità e alla modulabilità delle proprie soluzioni, offerte con il massimo margine di personalizzazione rispetto alle esigenze di ogni singola azienda.

Obiettivo dell’intervento di Barabino & Partners sarà quello di favorire il flusso di comunicazione nei confronti dei mezzi di informazione per valorizzare l’approccio consulenziale di Compendium, la solida esperienza dei suoi professionisti, la loro elevata conoscenza delle norme giuslavoristiche e la loro capacità di analizzare scenari presenti e futuri di un settore in costante cambiamento.

Particolare attenzione sarà riservata – nell’ambito del progetto di comunicazione – alla creazione di contenuti (sia proattivamente che sotto forma di pareri richiesti) riguardanti le principali tendenze del mercato del lavoro, delle possibili evoluzioni nello scenario normativo di riferimento e nei campi della gestione delle risorse umane, dell’elaborazione delle buste paga, della predisposizione di budget del personale, nonché saranno particolarmente attenzionati gli altri due asset di Compendium: il controllo di gestione e tutto ciò che ad esso sottende e le attività di digitalizzazione ed automazione dei processi anche attraverso l'utilizzo di soluzioni di Business Intelligence completamente progettate da Compendium ed integrate nei processi aziendali.