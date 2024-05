Benedetto al Sole 24 Ore? Ecco a chi farebbe comodo

Benedetto al Sole? Ecco a chi farebbe comodo

C’è grande curiosità per sapere che cosa vorrà fare Emanuele Orsini una volta approdato in Viale dell’Astronomia come nuovo presidente di Confindustria. La squadra è stata disegnata, ma restano centri di potere che devono ancora essere definiti. Prima di tutto, la Luiss: Luigi Gubitosi è approdato alla presidenza da poco e vanta un buon rapporto con Orsini. Ma alcuni sostengono che tutti i gangli di potere dovranno essere passati al setaccio per capire chi confermare.

La partita più dura è quella che riguarda Il Sole 24 Ore. A quanto risulta ad Affaritaliani.it, la posizione di Mirja Casiero è al vaglio, senza che vi sia alcuna preclusione, mentre appare più scontata la riconferma di Edoardo Garrone alla presidenza, vista anche la sua decisione di abbandonare la corsa alla poltrona più importante di Viale dell’Astronomia.

Nei giorni scorsi è circolato come possibile sostituto il nome di Gabriele Benedetto, ex Ceo di Telepass. Affaritaliani è in grado di ricostruire come si è arrivati a individuare Benedetto come possibile sostituto. Il “link” sarebbe quello di Francesco Canzonieri, presidente del fondo Nextalia che ha rilevato là business school del Sole 24 Ore e che è ora in lite con il giornale di Confindustria che ha scelto lo scorso anno di rientrare nel business della formazione.

Canzonieri, che vanta un ottimo rapporto con Orsini, avrebbe avanzato la candidatura di Benedetto proprio per arginare la scelta dell’attuale ad di tornare a investire nella formazione. Con Benedetto, esperto di tecnologia e creatore del primo sistema di mobilità integrata, è possibile immaginare che si potrebbe spingere su altri settori, magari lasciando la formazione ad altri, tra cui, appunto, il fondo Nextalia. Un rumor gustoso che fa capire come ci sia grande movimento intorno al Sole.