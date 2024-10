Bitcoin davanti a un nuovo record, gioiscono finalmente gli investitori. Il mercato cripto verso una svolta

Un inizio di settimana ottimale per il Bitcoin che ha visto un rialzo del 4% e l’avvicinarsi a un nuovo picco storico. E le aspettative verso i risultati delle elezioni americane potrebbero dare una spinta ulteriore al BTC.

“L’avvicinarsi del Bitcoin a un nuovo ATH è un chiaro segnale del cambiamento in corso nel panorama finanziario. Abbiamo già visto un nuovo ATH per la seconda volta quest’anno e potremmo continuare a vedere nuovi massimi storici nei prossimi anni - ha spiegato Eric Demuth, CEO e Co-Founder di Bitpanda - I motivi sono da ricercare nei costanti progressi nell’adozione, integrazione e regolamentazione, nonché il denaro istituzionale proveniente dai mercati dei capitali consolidati che sta entrando in questa classe di attività”.

Ovviamente il potenziale risultato delle elezioni americane avrà un impatto significativo sull’ulteriore sviluppo del mercato delle cripto. Indipendentemente dal vincitore, dopo le elezioni entrerà in vigore un quadro normativo più forte per il mercato delle criptovalute.

Tuttavia le specifiche di questa regolamentazione, in quanto progressiva e favorevole per l’industria delle cripto, dipenderanno in larga parte dai risultati delle elezioni. Un'amministrazione repubblicana probabilmente implementerà un approccio normativo più aperto e liberale rispetto a una democratica.

*CEO e Co-Founder di Bitpanda