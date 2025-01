Borsa, Europa in rosso ma anche Milano chiude in territorio negativo: male Stellantis e Campari

Borse europee: chiudono in rosso, Parigi la peggiore

Chiusura in rosso per le Borse europee nell'ultima seduta di una settimana corta per via delle festivita' di Capodanno. I dati macroeconomici hanno evidenziato un calo sensibile del deficit/Pil italiano, che e' diminuito al 2,3% dal 6,3% dello stesso periodo del 2023. Il tasso di disoccupazione in Germania e' rimasto invece stabile mentre in Spagna e' calato ai minimi da 17 anni. Parigi è la piazza peggiore a -1,51% a 7.282 punti, Francoforte cede lo 0,59% a 19.906 punti, Londra perde lo 0,44% a 8.223 punti. Negativa anche Piazza Affari con l'Ftse Mib a -0,72%.

Milano chiude l'odierna sessione di Borsa in calo, con l'indice Ftse Mib che segna -0,72%. Tra i titoli, Saipem in rialzo (+2,18%), seguita da Leonardo (+0,46%) e Azimut (+0,21%). Stabile Eni (+0,06%). Tra i peggiori, Campari crolla del 5,21%, mentre Stellantis (-3,52%), Moncler (-3,24%) e Iveco Group (-2,78%)