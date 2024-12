Borsa, nella settimana di Natale l'Europa migliora ma resta cauta. Leonardo spinge Milano, occhi puntati sulle banche

Borsa, l'Europa migliora ma resta cauta. Leonardo spinge Milano

Dopo un avvio in calo, recuperano le Borse europee che tuttavia continuano a muoversi in sordina in vista di una settimana di festività. I listini riconquistano così la parità, con il Ftse Mib di Milano a +0,04%, come Parigi (+0,05%) e Francoforte (+0,06%). Fa meglio il Ftse 100 di Londra (+0,15%) mentre resta indietro Madrid (-0,1%).

A trainare il listino a Piazza Affari è la brillante performance di Leonardo (+2,1%) con il comparto della difesa tonico in tutto il Vecchio Continente. Occhi ancora sulle banche, che si muovono contrastate mentre il risiko del settore continua a catalizzare l'attenzione. Bene Mediobanca (+0,6%), Unicredit (+0,3%) e Mediolanum (+0,2%), sulla parità Banco Bpm, maglia nera per Mps (-0,7%).

Stabile invece lo spread tra BTp e Bund. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005560948) e il Bund tedesco di pari durata ha aperto la seduta a 117 punti base, stabile rispetto alla chiusura di venerdì. Invariato anche il rendimento del BTp decennale benchmark che in avvio resta fermo al 3,45%, in linea con il closing precedente.