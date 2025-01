Borse, Europa poco mossa al debutto del nuovo anno. Milano positiva: brilla Saipem

Borsa Milano: chiude in rialzo dello 0,55%, Saipem in rally

Dopo una mattinata in calo, verso il finale, Piazza Affari chiude in rialzo la prima seduta dell'anno in linea con le altre Borse europee, trascinate da Wall Street: l'indice Ftse Mib si attesta a 34.374,77 punti in progresso dello 0,55%. Il listino è sostenuto dai titoli energetici, in forte rialzo grazie al petrolio e al gas: Eni guadagna il 2,84%, Saipem in rally segna il +6,10%. In luce anche Recordati e Prysmian che avanzano entrambi del 2,27%. Debole il settore bancario: Bper Banca cede il 2,90%, Banco Mps lascia sul terreno l'1,41%, la Banca Popolare di Sondrio l'1,35%. Unipol perde l'1,16%. Prezzo del gas in salita

Borse europee: chiudono in rialzo, Londra maglia rosa a +1,07%

Chiudono positive le Borse europee, sulla scia dell’ottimismo di Wall Street, che apre in rialzo la prima seduta dell'anno, e dopo aver accolto con difficoltà i dati deboli sul Pmi manifatturiero dell’Eurozona e quello deludente della Cina. Maglia rosa per Londra, che chiude a +1,07%, con 8.260,11 punti. Il Dax di Francoforte guadagna lo 0,56%, chiudendo a 20.021,29 punti. Si riprende anche Parigi dopo un andamento debole, con il Cac che segna +0,18% e 7.393,76 punti. Bene anche Piazza Affari, che registra +0,55%, con 34,374.77 punti.

Gas: al TTF di Amsterdam chiude sulla soglia dei 50 euro

Dopo aver oltrepassato la soglia dei 50, al top da novembre 2023, il gas al TTF di Amsterdam chiude a 49,95 MWh.

Titoli Stato: spread chiude poco mosso

Dopo aver aperto a 116,2 punti, lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi chiude poco mosso a 116,6 punti. Anche il rendimento del decennale è stabile, e si attesta al 3,534 dal 3,52% dell'apertura.