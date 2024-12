Borse europee positive nel giorno della Bce, Piazza Affari in rialzo: sul listino vola Cucinelli

Borse europee aprono positive nel giorno della Bce, Milano +0,4%

Milano, 12 dic. Nel giorno della Bce, le Borse europee aprono in territorio positivo dopo il nuovo record del Nasdaq a Wall Street, dove per la prima volta ha toccato i 20mila punti, e la chiusura in deciso rialzo di Tokyo. A Milano il Ftse Mib guadagna in avvio lo 0,4%, a Parigi il Cac40 lo 0,2%, a Francoforte il Dax lo 0,1%.

Borsa Tokyo: chiusura in netto rialzo

Chiusura in netto rialzo per la Borsa di Tokyo dove l'indice Nikkei avanza dell'1,2% a 39,849.14 punti, anche grazie alla debolezza dello yen. Gl indici asiatici in generale sembrano aver ritrovato l'ottimismo dopo i dati sull'inflazione americana in linea con le attese e guardano con fiducia alla riunione della Fed del 18 dicembre prossimo che dovrebbe tagliare i tassi dello 0,25%. L'andamento positivo delle Borse asiatiche è alimentato anche dalle speranze sull'esito in Cina della Conferenza centrale per il lavoro economico che definisce i piani di rilancio della crescita per il prossimo anno. Nei giorni scorsi i funzionari avevano annunciato il loro primo importante cambiamento di politica da oltre un decennio a questa parte, affermando che avrebbero “attuato una politica fiscale più attiva e una strategia adeguatamente rilassata”.

Questo fa ben sperare in ulteriori tagli dei tassi d'interesse e nella liberazione di più liquidità per i prestiti.

Titoli Stato: spread Btp/Bund in lieve rialzo a 107,5 punti

Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi apre a 107,5 punti, in lieve rialzo rispetto ai 106,5 punti della chiusura di ieri. Il rendimento è al 3,22%