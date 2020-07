Borse, i realizzi frenano l'Europa orfana di Wall Street

Chiusura in calo per le Borse europee. A Piazza Affari il Ftse Mib e' sceso dello 0,81%, con il Cac40 a Parigi in ribasso dello 0,84% e il Dax30 a Francoforte dello 0,64%. Dopo il forte rialzo di ieri, sui mercati europei e' prevalsa la cautela complice anche la chiusura di Wall Street, alla vigilia della festa statunitense per il giorno dell'Indipendenza. L'andamento positivo della seduta di giovedi' ha lasciato spazio in quella di oggi per le prese di beneficio, con gli investitori sempre attenti ai dati sulla diffusione del Covid-19 (ieri record di contagi in Usa a quota 53mila), e alle indicazioni macro: tra ieri e oggi sono arrivate buone notizie sul fronte dell'economia tra il lavoro Usa, l'indice cinese dei servizi Caixin al top dal 2010 e l'indice Pmi composito dell'Eurozona che a giugno e' salito a 48,5 punti, oltre le attese. Protagonista assoluta della seduta di Piazza Affari e' stata Ubi Banca (+2,5%). Lunedi' parte l'ops di Intesa Sanpaolo (-0,34%) e oggi il cda di Ubi l'ha bocciata definendola "non concordata e non conveniente", presentando anche un aggiornamento del piano industriale al 2022 che era stato reso noto al mercato il 17 febbraio scorso poche ora prima dall'annuncio dell'ops da parte dell'istituto guidato da Carlo Messina. Sul mercato dei cambi, la moneta unica resta stabile e passa di mano a 1,1243 dollari (1,124 in avvio e alla vigilia) e a 120,8805 yen (120,8 in avvio). Il biglietto verde vale 107,512 yen (107,48 in avvio e 107,56 ieri sera). Infine, e' in calo il prezzo del petrolio con il contratto consegna Agosto sul Wti che scende dell'1% a 40,23 dollari al barile e quello consegna Settembre sul Brent del Mare del Nord dello 0,97% a 42,72 dollari al barile.