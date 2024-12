Borse, l'inflazione Usa fa tirare un sospiro di sollievo. Milano recupera le perdite e chiude piatta: -0,06%

Le Borse europee chiudono in leggero calo

Le Borse europee chiudono in leggero calo dopo aver ridotto le perdite nel finale di seduta. Negli Stati Uniti l'inflazione Pce, su base mensile, e' aumentata dello 0,1% dal +0,2% di ottobre, sotto le previsioni (+0,2%) mentre quella su base tendenziale e' aumentata del 2,4% in rialzo dal +2,3% di ottobre ma sotto le stime del mercato (+2,5%). Parigi perde lo 0,27% a 7.274 punti, Francoforte cede lo 0,27% a 19.916 punti, Londra lo 0,26% a 8.084 punti. Milano e' poco sotto la parita' a -0,06%.

La Borsa di Milano recupera le perdite e chiude piatta con l'indice Ftse mib a -0,06% a quota 33.766 punti. Piazza Affari e' migliorata dopo Wall Street e il dato sull'inflazione. L'indice dei prezzi delle spese per consumi personali (PCE), un parametro dell'inflazione monitorato dalla Fed, e' salito a novembre (+0,1%), seppur leggermente meno delle attese.

Sul listino quasi tutto in rosso, rialzi per Erg +1,29% e Amplifon +1,64%. In fondo al paniere Saipem (-6,09%) colpita dalle prese di beneficio e dalle perdite del greggio. Contrastato il settore del credito, con Intesa che perde lo 0,49% e Unicredit che sale dello 0,15%. Banco Bpm -0,03%, e Mps +0,86%. Poco mossa Generali -0,07%. Di oggi la notizia che l'Opa su Intermonte promossa da Banca Generali iniziera' il 23 dicembre per terminare il 24 gennaio. Scivola Tim a -3,67% nel giorno del primo esame dell'offerta Sparkle in cda. Tra gli industriali Stellantis +0,13%, Iveco -1,32%. Tra gli energetici Enel +0,07% e Eni -0,45%.