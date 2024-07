Brera, dai podcast al cinema: investiti dal finanziere 1,5 mln in Piper Film

Guido Brera, il finanziere investe 1,5 milioni di euro in Piper Film

E’ costato complessivamente 1,5 milioni di euro a Guido Brera, finanziere di successo, scrittore e maggiora azionista della media company Be Water presieduta da Barbara Salabè, lo “strapuntino” del 12% preso pochi giorni fa in Piper Film srl, la nuova casa di produzione cinematografica lanciata pochi mesi fa da Luisa Borella, ex top manager di Sky Italia, e che debutterà nelle sale in autunno con “Parthenope”, il nuovo film di Paolo Sorrentino.

L’ingresso della Be Water a libro soci è avvenuto dapprima rilevando l’11,1% nell’ambito di un aumento di capitale di 1,3 milioni (con un nominale di 5mila euro e il resto a titolo di sovrapprezzo) varato lo scorso 15 maggio dalla Piper Film e non sottoscritto dalla Camocali srl della Borella, fondatrice e chief operating officer della società di cui è amministratrice unica.

Subito dopo la stessa Camocali ha venduto alla Be Water un altro 0,89% per 200mila euro (restando con l’88% di Piper Film), significando quindi che le due operazioni sono avvenute sulla base di una valutazione (“equity value”) di ben 12 milioni della neonata casa di produzione.

La novità di questa nuova media company indipendente di cinema italiano risiede soprattutto nel suo modello di distribuzione, in quanto i suoi film seguiranno una filiera distributiva innovativa: il dipartimento sales di Warner Bros. Entertainment Italia curerà la distribuzione operativa nelle sale cinematografiche, mentre Netflix avrà la prima finestra post-theatrical in esclusiva.