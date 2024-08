Buona performance di Fast Retailing. Azionariato giapponese, non solo semi-chip

Dopo il sorprendente calo del CPI statunitense a giugno, gli investitori hanno venduto i grandi titoli tecnologici americani che in precedenza avevano probabilmente beneficiato dello status di beni rifugio.

Il mercato giapponese ha seguito tale andamento, soprattutto sul fronte dei titoli legati ai semiconduttori, molti dei quali avevano registrato performance brillanti sulla scia delle aspettative per l’intelligenza artificiale. Nel settore dei semiconduttori continuano comunque a emergere segnali indicanti una ripresa robusta, di recente attestata dagli utili pubblicati da Samsung e TSMC.

Al di là dei semiconduttori, alcune aziende continuano a offrire una crescita sostenibile forte. Tra queste Fast Retailing ha riportato dati superiori alle aspettative di mercato già elevate: l’utile operativo marzo-maggio è infatti aumentato di oltre il 30% rispetto all’anno precedente.

Le divisioni USA, Europa e Asia (Cina esclusa) di Fast Retailing hanno evidenziato forza grazie all’innovazione dei prodotti, alla gestione avveduta delle scorte, al riconoscimento crescente e alla diffusione dei negozi. Suzuki Motor vanta una strategia tecnologica pluriennale, in particolare per i veicoli ibridi ed elettrici in India, che sono il supporto fondamentale per il suo obiettivo complessivo di crescita delle vendite del 9% di qui al 2030.

Le prospettive sono piuttosto condizionate dall’inflazione globale, o dalla percezione di inflazione e dalla tendenza degli investitori a utilizzare il Giappone, o alcuni settori giapponesi, come un indice di inflazione globale. Al contempo, gli investimenti in titoli che presentano sovraperformance degli utili rilevanti e valutazioni relative a minimi record possono funzionare anche in un contesto di mercato alterato.

*Portfolio Manager del fondo Comgest Growth Japan di Comgest