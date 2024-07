Canal+ quotato a Londra, Havas ad Amsterdam e... Vivendi si divide in tre. I dettagli

Vivendi si divide in tre. I dettagli

Vivendi sta portando avanti il progetto annunciato a dicembre 2023 di dividere le sue divisioni in entità separate, ognuna delle quali sarà quotata in borsa.

Il gruppo ha recentemente informato il proprio Consiglio di Sorveglianza riguardo ai progressi dello studio di fattibilità iniziato alla fine dell'anno scorso. La multinazionale francese ha rivelato tramite un comunicato che le analisi iniziate a dicembre hanno confermato la possibilità di realizzare la scissione, individuando anche le piazze borsistiche più opportune per le diverse attività.

I dettagli del piano includono la quotazione di Canal+ alla Borsa di Londra, di Havas all'Euronext Amsterdam, e la creazione di una nuova entità, il Louis Hachette Group, che sarà quotata all'Euronext Growth. Quest'ultima racchiuderà le operazioni di Vivendi nell'ambito editoriale e distributivo, comprendendo Lagardère SA e Prisma Media.

Vivendi continuerà a essere quotata all'Euronext Paris, focalizzandosi su altre aree strategiche come Gameloft. Il gruppo ha precisato che non è stata ancora presa una decisione definitiva sul completamento del progetto di scissione. Una risoluzione finale potrebbe essere adottata entro la fine di ottobre, con una votazione programmata per una assemblea straordinaria degli azionisti in dicembre. La scissione richiederà l'approvazione di almeno due terzi dei voti degli azionisti.