Chanel fa il "colpaccio": acquisito il 100% della friulana Mabi International

Chanel acquisisce il 100% della storica pelletteria friulana di Mario Biasutti, Mabi International

Chanel, porta a casa il 100% della pelletteria friulana Mabi International. Si tratta di un “completamento” nel processo di acquisizione iniziato con l’accordo del 2019 che aveva siglato la cessione del 40% dell’azienda fondata nel 1979 da Mario Biasutti nelle tasche del big francese del lusso. L’acquisizione si inserisce nella strategia di rafforzamento del presidio di filiera che concerne pelle e calzature grazie a un punto di riferimento nel mercato italiano di settore. Mabi International infatti ha raddoppiato il suo fatturato nel 2022 toccando quota 171,4 milioni di euro e conta 350 addetti, con sedi produttive in Veneto e in Toscana.

“Ho deciso di fare questo passaggio per dare continuità a un’azienda in ottima salute e l’ho lasciata certamente in buone mani», ha dichiarato Biasutti a Milano Finanza. «Con la cessione, esco dalla pelletteria. L’azienda ha progetti di ulteriore incremento produttivo e manterrà il suo quartier generale a San Daniele del Friuli», ha aggiunto l’imprenditore.

Come prosegue MF, dal 1985 a oggi la fashion griffe transalpina è arrivata a contare oltre 40 fra case di métiers d’art e produttori. Molti italiani, tra cui Renato Corti – di cui Chanel possiede il 40% - ma anche Roveda, Gensi e Nillab, Calzaturificio Ballin, Vimar 1991, Samanta, le concerie Samanta e Gaiera Giovanni e il maglificio Paima.

L’anno scorso, Chanel ha acquisito la maggioranza di Fashion art, specialista del denim d’alta gamma, per poi diventare azionista di minoranza, insieme a Brunello Cucinelli, del lanificio marchigiano Cariaggi.