Come Unicredit ha usato i proventi dei Green bond: tra rinnovabili e...

Come Unicredit ha speso il denaro raccolto con i bond sociali

Dopo aver emesso nel giugno del 2021 il primo Senior Preferred Green Bond per un controvalore di un miliardo e del primo Retail Social Bond da 155 milioni, Unicredit ha voluto svelare come ha impiegato il denaro raccolto attraverso la pubblicazione del Sustainability Bond Report. L'intero ricavato del Green Bond è stato utilizzato per finanziare gli investimenti nelle energie rinnovabili in tutta l'Italia, nello specifico: 408 milioni di euro nel fotovoltaico, 293 milioni di euro nell'eolico e 44 milioni di euro nelle biomasse. Sempre in Italia sono stati inoltre investiti 228 milioni di euro in edifici green, attraverso mutui appartenenti al Top 15% Mortgages (classificati in base alla classe energetica) e 27 milioni di euro in Real Estate.



I proventi dei Social Bond hanno finanziato progetti che hanno un impatto sociale positivo, con un focus sui servizi sociali e di assistenza (75,1% delle allocazioni), ma anche istruzione e formazione, assistenza sanitaria e medica. Gli impatti indiretti generati dai proventi delle obbligazioni includono un totale di 1,52 milioni di beneficiari (149% dell'obiettivo del 2021); l'erogazione di 2,62 milioni di ore di formazione, 482 corsi di formazione, 193 tirocini professionali, 108 attività di integrazione sociale e la fornitura di 1.322 posti letto in case di riposo, 1,21 milioni di servizi medici e 555 edilizie agevolate.

Tra le iniziative sociali finanziate da UniCredit c'è ad esempio, Anffas Sibillini Onlus di Macerata, che grazie al supporto di UniCredit, è stata costruita "La Casa del Cuore", un luogo dove poter svolgere le proprie iniziative e fornire alloggi indipendenti a persone con gravi disabilità. L'associazione svolge attività di tutela dei diritti delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale e di sostegno alle loro famiglie.

"In UniCredit - ha spiegato il ceo Andrea Orcel - siamo impegnati non solo nella transizione verso un'economia più verde, ma anche nell'assicurare che essa sia equa e giusta per tutta la società. La sostenibilità è al centro del nostro modo di fare business: è alla base della nostra cultura aziendale e garantisce che agiamo sempre al meglio nell'interesse di tutti i nostri stakeholder. Continueremo a potenziare quanto fatto con i nostri primi Green e Social Bond e a lavorare per creare un futuro più sostenibile ed equo sia per le imprese che per le persone. In quanto banca, è nostra responsabilità realizzare il nostro purpose, ovvero quello di fornire alle comunità le leve per il progresso e nel fare ciò, avere un impatto sociale e ambientale positivo".

Gli impieghi in dettaglio

Il 75% dei proventi del Green Bond è stato destinato alle energie rinnovabili mentre il 25% all'edilizia green. La maggior parte del portafoglio (44%) è allocato nel Centro-Sud Italia, la parte restante essendo distribuita tra Nord-Ovest (21%), Nord-Est (4%) e il resto del paese (31%). Inoltre, il 77% del portafoglio è stato assegnato al segmento Corporate, che comprende progetti di energia rinnovabile e di edilizia commerciale, mentre il restante 23% è stato destinato al TOP 15% Mortgages (classificati in base alla classe energetica) . Il risparmio annuo complessivo di CO2 ammonta finora a 718.009 tonnellate, riducendo l'intensità dell'impatto di carbonio di 718 tonnellate di CO2 risparmiate all'anno per ogni milione allocato. Tra gli asset esemplificativi vi è il portafoglio di impianti fotovoltaici Galileo, che copre il fabbisogno di circa 70.000 famiglie in Italia con un risparmio significativo di CO2 di circa 83.750 tonnellate all'anno.

Tra i finanziamenti erogati c'è quello relativo alla ristrutturazione dell'Hotel Britannique a Napoli, che ha migliorato la classe di efficienza energetica dell'edificio passando da "F" ad "A1" con un risparmio di CO2 di 68 tonnellate all'anno. Il Retail Social Bond ha finanziato fino a oggi 51 iniziative a impatto sociale in Italia, con il 98% delle organizzazioni beneficiarie che hanno raggiunto o superato i loro obiettivi sociali. Tra queste, il 100% ha rafforzato le proprie competenze e migliorato la capacità di misurare il proprio impatto sociale, mentre il 96% ha aumentato la propria sostenibilità economica e finanziaria.