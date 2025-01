Competitività Ue, von der Leyen traccia la roadmap: innovazione, decarbonizzazione e sicurezza

Ue: innovazione, clean e sicurezza; la nuova Bussola di von der Leyen

La Commissione von der Leyen II ha presentato il suo primo importante atto legislativo: la Bussola per la competitività europeo, una tabella di marcia che cerca di trasformare in atti le raccomandazioni del rapporto di Mario Draghi. Sono tre le principali are di azione: innovazione, decarbonizzazione e sicurezza

Per colmare il divario di innovazione l'Ue vuole creare "un habitat per giovani start-up innovative, promuovere la leadership industriale in settori ad alta crescita basati su tecnologie profonde e promuovere la diffusione delle tecnologie tra aziende consolidate e Pmi".

A questo proposito, la Commissione proporrà iniziative "AI Gigafactories" e "Apply AI" per guidare lo sviluppo e l'adozione industriale dell'IA in settori chiave. Presenterà piani d'azione per materiali avanzati, quantistica, biotecnologia, robotica e tecnologie spaziali. Una strategia Ue dedicata alle start-up e alle scale-up affronterà gli ostacoli che impediscono alle nuove aziende di emergere e crescere. Una proposta per un 28esimo regime giuridico semplificherà le norme applicabili, compresi gli aspetti rilevanti del diritto societario, dell'insolvenza, del diritto del lavoro e fiscale, e ridurrà i costi.

La Bussola prevede anche una tabella di marcia comune per la decarbonizzazione e la competitività. Identifica i prezzi elevati e volatili dell'energia come una sfida chiave e definisce le aree di intervento per facilitare l'accesso a energia pulita e conveniente. Con il Clean Industrial Deal verrà definito un approccio alla decarbonizzazione basato sulla competitività, volto a garantire che l'Ue sia una sede attraente per la produzione, anche per le industrie ad alta intensità energetica, e a promuovere tecnologie pulite e nuovi modelli aziendali circolari.

Un piano d'azione per l'energia a prezzi accessibili contribuirà ad abbassare i prezzi e i costi dell'energia, mentre un Industrial Decarbonisation Accelerator Act estenderà i permessi accelerati ai settori in transizione. Inoltre, la Bussola prevede piani d'azione su misura per i settori ad alta intensità energetica, come acciaio, metalli e prodotti chimici, settori che sono la spina dorsale del sistema manifatturiero europeo, ma sono i più vulnerabili in questa fase di transizione.

Infine, la riduzione delle dipendenze eccessive e aumento della sicurezza. La capacità dell'Ue di diversificare e ridurre le dipendenze dipenderà da partnership efficaci. L'Ue ha già la rete di accordi commerciali più grande e in più rapida crescita al mondo, che copre 76 Paesi che rappresentano quasi la metà del commercio dell'Ue.

Per continuare a diversificare e rafforzare le nostre catene di fornitura, la Bussola fa riferimento a una nuova gamma di partnership per il commercio e gli investimenti puliti per aiutare a garantire la fornitura di materie prime, energia pulita, carburanti per il trasporto sostenibili e tecnologie pulite da tutto il mondo. All'interno del mercato interno, la revisione delle norme sugli appalti pubblici consentirà l'introduzione di una preferenza europea negli appalti pubblici per settori e tecnologie critici, per valorizzare il 'Made in Europe'.

Ue: von der Leyen, 'con semplificazione risparmi 37 mld l'anno entro 2029'

Con lo sforzo di "semplificazione" che la Commissione Europea perseguirà mediante leggi Omnibus, entro la fine del mandato la von der Leyen bis avrà fatto proposte legislative che consentiranno alle imprese dell'Ue di risparmiare fino a "37 mld di euro l'anno".

Lo dice la presidente dell'esecutivo Ue Ursula von der Leyen, presentando in conferenza stampa, a Bruxelles, la Bussola per la competitività, una comunicazione che delinea il programma di lavoro per i prossimi cinque anni, basata sulle raccomandazioni del rapporto di Mario Draghi. Von der Leyen conferma che presto verrà varata una proposta legislativa Omnibus, volta a semplificare, tra l'altro, in ambiti come la tassonomia verde e gli obblighi di reporting in materia di sostenibilità. "Altri provvedimenti Omnibus seguiranno", assicura von der Leyen.

Auto: von der Leyen, 'domani dialogo strategico, resterà radicata in Ue'

Domani verrà lanciato "il dialogo strategico nel settore automobilistico. Sosterremo questo settore, anche attraverso la profonda transizione che sta attraversando. Garantiremo che il futuro delle automobili rimanga saldamente radicato in Europa". Lo dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, presentando in conferenza stampa a Bruxelles la comunicazione sulla Bussola per la competitività dell'Ue, basata sulle raccomandazioni del rapporto redatto da Mario Draghi, ex presidente della Bce.