Covo del terrorismo e delle fake news. Telegram, un mostro da un 1 miliardo di utenti

Telegram, un "mostro" da un 1 miliardo di utenti

Telegram, il social network dei "cattivi" (dalla pedopornografia alla disinformazione passando dalla criminalità organizzata al terrorismo) figura nella top ten del settore, all'ottavo posto tra i più utilizzati al mondo con circa 1 miliardo di utenti. E, secondo il sito di indagini Statista, la Spagna è al quinto posto per numero di utilizzatori, seguita a ruota dall'Italia.

Non è dunque un caso se il suo fondatore, Pavel Durov, sia finito in carcere a Parigi e poi rilasciato con il pagamento di una cauzione da 5 milioni di euro con l'accusa di aver favorito, tramite il suo social network, una serie di attività illecite. Secondo un’analisi di NewsGuard il 42% della disinformazione sull’Ucraina viaggia infatti attraverso il social russo.

Sempre secondo Statista al primo posto per numero di utilizzatori di Telegram c'è l'India dove è usata dal 45% della popolazione tra i 18 e i 64 anni seguita dal Brasile (38%) e dal Messico. In quarta posizione Sudafrica e Spagna a pari merito al 32% e quinta l'Italia con il 29%. Un successo che rende bene l'idea di come la disinformazione e l'accesso a contenuti non etici si dimostri attraente. Chiudono la classifica, dalla settima all’11esima posizione la Germania (16%), la Francia (11%), il Regno Unito (10%), gli Stati Uniti (9%) e il Giappone (1%).

Secondo NewsGuard, società specializzata nell’individuazione delle fake news, il 42% di informazioni poi smentite sulla guerra Russia Ucraina provenivano da Telegram. Tra gli esempi più eclatanti di disinformazione ci sono immagini del presidente ucraino Zelenksy che, in una conference call, mostra cocaina sulla sua scrivania a un documento segreto della Nato per la pianificazione di guerra contro la Russia. Telegram ha attirato i riflettori anche della polizia Sudcoreana che l'ha accusata di incoraggiare la diffusione di siti pornografici falsi utilizzando anche immagini di minorenni.

In pratica sono deepfake porno generati dall'intelligenza artificiale. Telegram non ha risposto alle accuse e quindi i coreani hanno aperto un'inchiesta con la collaborazione con le autorità francesi. Il primo social network per numero di utenti resta comunque Facebook con oltre 3 miliardi seguito da YouTube, Instagram e Whatsapp mentre il primo paese per utilizzo è la Cina con oltre 1 miliardo. Le previsioni indicano che nel 2029 sarà l'India il primo paese con oltre 1 miliardo di utenti. La Nigeria è il paese con la crescita più intensa con un aumento del 142% entro il 2029 dove si prevedono 114 milioni di utenti contro i 42 milioni attuali.