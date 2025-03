Difesa nazionale, Deas S.p.A. un gioiello della cybersecurity italiana da difendere

Cybersecurity, Deas in prima linea nella Difesa nazionale

Negli ultimi giorni, il nome di DEAS S.p.A. è finito sotto i riflettori per il Risiko della vicenda Sogei e il delicato tema della cybersecurity nazionale. Quando si parla di sicurezza informatica, tra indiscrezioni e voci di corridoio, però, è fondamentale distinguere i fatti dalle speculazioni. DEAS è una risorsa strategica per l’Italia, un’eccellenza costruita nel tempo con competenza, innovazione e affidabilità. Se oggi il Paese può contare su una difesa cibernetica avanzata, è anche grazie al lavoro di realtà come questa, che operano dietro le quinte per proteggere dati sensibili, infrastrutture critiche e interessi nazionali.

La sicurezza informatica è ormai una delle priorità strategiche per governi e aziende, e in questo contesto DEAS S.p.A. si afferma come una delle realtà più solide e innovative nella difesa delle infrastrutture critiche e nella protezione del cyberspazio. Forte di una collaborazione consolidata con il Ministero della Difesa, la Marina Militare e l’Aeronautica Militare, DEAS ha sviluppato un know-how avanzato nel settore della cybersecurity, delle esercitazioni militari e delle operazioni multi-dominio, diventando un partner strategico per le istituzioni italiane.

Con una squadra di oltre 150 dipendenti, l’azienda si distingue per un approccio dual-use, capace di rispondere sia alle esigenze del comparto militare che a quelle del settore civile. Il suo modello operativo si fonda su un’integrazione tra cybersicurezza, intelligenza artificiale e operazioni multi-dominio, con un focus particolare sulla protezione delle infrastrutture critiche nazionali. La sede operativa di DEAS si trova presso la base militare di Sant'Alessandro a Roma, dove è stato istituito un avanzato centro di difesa cibernetica, punto di riferimento per la sicurezza del Paese.

Diamo uno sguardo ai numeri: fondata nel 2018, DEAS S.p.A. ha rapidamente consolidato la sua posizione nel settore della cybersecurity. In particolare, negli ultimi tre anni, il fatturato della società è passato da 3,2 milioni di euro nel 2021 a 7,9 milioni nel 2022, fino a toccare i 20,2 milioni di euro nel 2023. Parallelamente, l’EBITDA ha registrato un incremento nel triennio, salendo da 0,7 milioni di euro a 11,3 milioni di euro. Questo trend di crescita ha posizionato DEAS S.p.A come una scale-up di riferimento nel settore dell’Information Technology applicata alla sicurezza cibernetica.

Le prospettive per il futuro confermano questa traiettoria di espansione: nel 2024 i ricavi delle vendite sono stimati a 25 milioni di euro, con una crescita prevista a 34 milioni nel 2025, 57 milioni nel 2026 e 64 milioni nel 2027, secondo le previsioni del Piano Industriale. Per sostenere questo sviluppo, DEAS punta su tre direttrici strategiche fondamentali: l’internazionalizzazione, con l’apertura di nuove sedi all’estero; il rafforzamento del know-how tecnologico avanzato a supporto della sovranità digitale nazionale; l’investimento costante sui talenti, favorendo non solo la crescita interna, ma anche il rientro in Italia di professionisti altamente qualificati.

Fondata con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza nazionale e contrastare le minacce cibernetiche, l’azienda ha ottenuto un importante riconoscimento nel novembre 2024, con l’accreditamento del proprio Laboratorio di Prova (LAP) presso l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN). Questo laboratorio, situato in una Base della Marina Militare, è oggi uno dei pochi in Italia in grado di condurre test di sicurezza avanzati su sistemi IT strategici, contribuendo alla resilienza digitale delle infrastrutture nazionali. DEAS ha designato come sede del proprio LAP la Base della Marina Militare al fine di aumentare il livello di garanzia nell’esercizio della propria operatività, per la quale è richiesta di legge indipendenza, imparzialità, riservatezza in riferimento agli obblighi di legge.

Le operazioni multi-dominio (MDO) sono un altro pilastro dell’attività di DEAS. L’azienda lavora infatti in un contesto in cui la sicurezza informatica si interseca con le operazioni terrestri, marittime, aeree e spaziali, integrando strategie di difesa cyber nei principali scenari di sicurezza nazionale e internazionale. DEAS è anche leader nello sviluppo di esercitazioni cibernetiche avanzate, finalizzate a testare la capacità di risposta a cyber attacchi su larga scala. Due delle sue simulazioni più significative sono Chironex e Cyber Eagle, realizzate in collaborazione con la Marina Militare e l’Aeronautica Militare. Chironex è stata progettata per proteggere la Flotta Navale e i Centri di Comando e Controllo dagli attacchi informatici, utilizzando algoritmi di intelligenza artificiale e analisi predittiva.

Cyber Eagle, invece, si concentra sulla difesa degli asset strategici delle Forze Armate, impiegando sensori intelligenti e strumenti di analisi avanzata per identificare e neutralizzare potenziali minacce. Queste esercitazioni sono considerate un benchmark nel settore della difesa cibernetica, grazie alla loro capacità di riprodurre scenari realistici e migliorare le strategie di contrasto alle minacce digitali.

L’esercitazione Chironex, sviluppata con la Marina Militare, ha avuto come obiettivo la protezione della Flotta Navale e dei Centri di Comando e Controllo contro attacchi informatici in tempo reale. Grazie all’uso di Intelligenza Artificiale e modelli predittivi, DEAS ha testato le capacità difensive delle infrastrutture militari, simulando scenari realistici e rafforzando le strategie di risposta alle minacce cyber.

Cyber Eagle, invece, realizzata in collaborazione con l’Aeronautica Militare, si è concentrata sullo sviluppo di capacità di attacco e di difesa informatica, testando l’impiego di tecnologie avanzate per la protezione degli asset strategici delle Forze Armate. Questa esercitazione ha incluso l’utilizzo di sensori intelligenti e analisi predittive, con l’obiettivo di rafforzare la resilienza cibernetica e migliorare la capacità di risposta in caso di crisi. Le operazioni multi-dominio (MDO) sono un altro pilastro dell’attività di DEAS. L’azienda lavora infatti in un contesto in cui la sicurezza informatica si interseca con le operazioni terrestri, marittime, aeree e spaziali, integrando strategie di difesa cyber nei principali scenari di sicurezza nazionale e internazionale.

L’azienda ha investito fortemente nell’integrazione dell’intelligenza artificiale nei propri sistemi di sicurezza, sviluppando soluzioni basate su machine learning, deep learning e analisi dei dati. I suoi prodotti includono strumenti di anomaly detection, piattaforme per la prevenzione degli attacchi malware e sistemi avanzati per la protezione dei dati sensibili nel cloud. Grazie all’adozione di standard internazionali come ISO 27001, ISO 27017 e ISO 27018, DEAS garantisce il massimo livello di sicurezza e affidabilità per i propri partner.

Accanto all’attività di certificazione e difesa, DEAS ha sviluppato una Scuola di Alta Formazione, destinata a preparare specialisti della cybersecurity e a migliorare la capacità operativa delle Forze Armate. L’azienda fornisce training avanzato per i Centri di Valutazione della Difesa (CVD), contribuendo alla crescita di una nuova generazione di esperti in sicurezza informatica. Gli investimenti in ricerca e sviluppo sono un altro pilastro della strategia di DEAS. L’azienda punta su nuove tecnologie di intelligenza artificiale, machine learning e analisi dei dati, per anticipare e contrastare le minacce emergenti. Grazie all’adozione di standard di sicurezza avanzati come ISO 27001, Common Criteria ed EUCC, DEAS offre ai propri partner soluzioni sempre più sofisticate per la protezione delle infrastrutture critiche.

L’azienda prevede di potenziare ulteriormente il proprio Laboratorio di Cybersecurity, ampliando le capacità di analisi e certificazione per rispondere alle sfide della sicurezza digitale globale. La collaborazione con enti governativi, aziende strategiche e istituzioni internazionali rappresenta un ulteriore asset per DEAS, che punta a consolidare il proprio ruolo di riferimento nella cybersecurity italiana ed europea. Il prossimo obiettivo è lo sviluppo di nuove soluzioni digitali per la protezione delle infrastrutture critiche, sfruttando l’intelligenza artificiale e le tecnologie emergenti per affrontare le minacce cyber in tempo reale.