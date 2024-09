Draghi insiste sul debito comune: "Ci si oppone agli obiettivi Ue. L'Europa rischia di non essere più libera"

Draghi al Parlamento Ue: "L'Europa rischia di non essere più libera"

L'ex premier Mario Draghi ha presentato oggi il suo report sulla competitività Ue alla plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. "Siamo tutti in ansia per il futuro dell'Europa. La mia preoccupazione non è che ci troveremo improvvisamente poveri e sottomessi agli altri, abbiamo ancora molti punti di forza in Europa, ma è che col tempo diventeremo inesorabilmente un posto meno prospero, meno equo, meno sicuro e che, di conseguenza, saremo meno liberi di scegliere il nostro destino", ha detto l'ex della Bce.

"Se ci si oppone alla costruzione di un vero mercato unico, all'integrazione del mercato dei capitali e all'emissione del debito comune, ci si oppone ai nostri obiettivi Ue", ha aggiunto.